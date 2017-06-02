Просидел перестройку: бывший заключенный не может начать новую жизнь из-за гражданства СССР

02.06.2017

Василий Бабина провел за решеткой 25 лет

Этот человек на вокзале Екатеринбурга второй раз. В первый — он пересаживался здесь из столыпинского вагона в автозак. Это было четверть века назад – еще в Свердловске — через несколько месяцев после того, как Василий Дорофеевич убил двоих человек. За это ему грозила смертная казнь. Но незадолго до исполнения приговора высшую меру запретили. Расстрел смертнику заменили на 25 лет колонии. Отсидев срок, он вышел — и оказался в чужой стране среди незнакомых гаджетов и толпы нерях. Представить, что такое двадцать пять лет, несложно – надо просто оглянуться по сторонам. Например, здесь, на небольшом отрезке улицы 8 марта, за эти годы заброшенное здание «Мытного двора» превратилось в невероятный по меркам советского Свердловска ресторанный центр. Большевика Малышева смел храм Большой Златоуст. Как из-под земли появилось метро — эту станцию построили в 94-м. Город достиг таких высот, что его уже невозможно представить без вертикалей сити и «Высоцкого». Четверть века прошло, а город не узнать. Предыстория осужденного Бабины — как кадры из перестроечного боевика про рэкетиров и опасности большой дороги. В начале 90-х он занимался грузоперевозками — возил арбузы в Сибирь. Осенью 1991 года решил купить на запчасти машину у военных. Сделка вроде бы состоялась, но продавцы вдруг потребовали доплатить. У Василия Бабины на случай дорожных происшествий при себе было ружье. Командир части и вольнонаемный живыми из стычки с клиентом не вышли. Убийцу задержали через четыре месяца в Казахстане. Затем: суд, расстрельный приговор, помилование и долгий-долгий срок в колонии «Черный беркут» на краю свердловской географии. Здесь Бабина провел половину жизни, о которой почти ничего не рассказывает. И это хороший знак, говорят психологи — значит, бывший смертник готов к свободе. Правда, сперва ему нужно в буквальном смысле обрести Родину. Пока он — иностранец, пришелец из страны советов, которого ни в какую другую не пускают. Казахстан принять уголовника в ряды своих граждан отказался. А Россия сочла освободившегося Василия Дорофеевича лицом нежелательным — сразу поместила в Центр временного содержания, чтобы выслать за границу — неизвестно когда и неизвестно куда. На сей раз судьи все-таки решили не расстреливать, а отпустить. И Василий Дорофеевич засобирался переехать на Алтай – к сестрам – в деревню Золотуха. Там он собирается обосноваться с женой. Сын-нефтяник, живущий в Казахстане, обещал помочь. В последний майский день Василий Бабина забрал две сумки из центра временного содержания. Отбыл последний срок — три с половиной часа — в очереди у касс на вокзале. И в час ночи, когда на Урале уже наступило лето, поехал домой. Пора, говорит, начинать новую жизнь.