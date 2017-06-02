Машинист детской железной дороги на переезде врезался в легковушку

02.06.2017

Правда, авария была постановочной, чтобы напомнить водителям ПДД

На глазах у удивленных автомобилистов на детской железной дороге разыгрывается совсем не детская драма. Машинист разгоняет локомотив навстречу застрявшей на путях легковушке. Благо, машина была не настоящая. Но так будет с каждым, кто не соблюдает правила дорожного движения, предупреждают железнодорожники. Ведь длина тормозного пути состава — почти километр. Шансов, что поезд остановится до столкновения, практически нет. Как бы ни старались машинисты. Только в этом году на железнодорожных переездах России уже произошло 100 ДТП, в них погибло 20 человек. И цифры печальной статистики растут вверх с небывалой скоростью. Лихачей не останавливают даже барьеры и шлагбаумы. Особенно, в часы пик. Водители верят, что успеют проскочить на красный, забывая о том, что переезд закрывают всего за 30 секунд до подхода поезда. А оказавшись в железной ловушке, впадают в ступор. И помощи тут ждать неоткуда. Дежурным по переезду запрещено подходить к машинам до остановки поезда. Железнодорожники надеются, что эта постановочная авария поможет избежать настоящих. Всем зрителям сегодня выдали памятки, как вести себя на переезде. Напоминая, что лучше потерять немного времени, чем жизнь и автомобиль.