«41-Домашний» покоряет Италию и дарит жителям телевизоры: важные события 2005 года в проекте «20 лет о главном»

02.06.2017

Летопись уральской столицы и «Студии-41» — серия 7

Работа — дом. Эти сферы жизни с 2005 41 канал успешно совмещает. У екатеринбургской телекомпании появляется федеральный сетевой партнер — «Домашний». И разговоров о том, что действительно важно, стало еще больше. Но сами журналисты 41-го дома тогда не сидели. Ведущие программы «Вкус жизни» взяли курс на Запад – отправились покорять Италию. Тем временем, в нашем городе появился свой круглогодичный курорт. В этом году открылся первый в регионе аквапарк. Здесь все: горки, речка, детские и спортивные бассейны, спацентр и даже бары — в общем, all inclusive — в лучших традициях настоящего отпуска. Новость об открытии аквапарка тогда прошла по всем телеканалам. Но это не значит, что выпуски были похожи как две капли воды. Индивидуальность им придавали зрители. А главной новостью этого года, без сомнения, стала гибель лидера ОПС «Уралмаш», бизнесмена Александра Хабарова. После кончины Хабарова прекратил свое существование и ОПС «Уралмаш», долгое время считавшийся мощнейшей преступной группировкой Екатеринбурга. Так завершилось криминальное лихолетье и началось время преображения уральской столицы. Началась глобальная реконструкция аэропорта, построен новый ледовый дворец, а у Исети появился один из первых объектов стрит-арта, уличного искусства. А визитной карточкой 41го в то время был Роман Покрышкин. Точнее — его голос. Что интересно, голос уральского телеканала звучит из Таиланда, где Роман живет последние годы. Так — в приятных домашних хлопотах — отныне проходит жизнь всего «41 канала». На своем примере телекомпания доказывает: работа и дом друг другу не мешают, наоборот — одно другому в помощь.