Встали строем! В День защиты детей в Екатеринбурге устроили праздник непослушания

01.06.2017

Так же для маленьких горожан подготовили не один десяток мастер-классов.

Свой большой праздник маленькие горожане открывают шествием. По центральной аллее исторического сквера проходят юные спортсмены, воспитанники оздоровительных лагерей и экологических отрядов. Центр города сегодня превратился в планету детства. На мастер-классах под открытым небом ребята отправлялись в «Веселое путешествие». Одни рисовали песком море и пальмы, другие — преодолевали нелегкий путь в поиске зеленых кладов – даров природы. Ведь нынче День защиты детей проходит под знаком Экологии. Здесь же сотрудники МЧС учили школьников защищать природу — для малышей они организовали мастер-класс по тушению пожаров. А инспекторы ГИБДД в честь праздника разрешали сесть за руль без прав! Правда, только детям и в специальном автомобильном городке. Пока одни учились ездить, других учили ходить — по правилам дорожного движения. Впрочем, занятие по вкусу на празднике мог найти каждый. Нынче для малышей и школьников организаторы приготовили массу необычных мастер-классов. Ребят учили делать шумовые инструменты, рисовать шоколадом и лазить по веревкам. В воздух дети запускали не только мягких птиц, но и водяные ракеты, загадав желания. Чтобы все самые заветные мечты сбылись.