Водить по-русски: гастарбайтерам запретили работать с иностранными правами

01.06.2017

Из-за нововведения безработной осталась половина водителей маршруток.

На стоянке выходной — автобусы в ряд. Десятки машин сегодня не вышли в рейс — ведь водить их некому. Почти шесть сотен мигрантов лишились прав — в силу вступили изменения в ПДД. Отныне работать на транспорте можно лишь с удостоверениями российского образца. А их, признаются приезжие, получить успели не все. Закрутить гайки иностранным водителям решили для безопасности пассажиров — из-за большого числа ДТП с участием мигрантов. Новый закон был принят аж четыре года назад, но долго откладывался, чтобы иностранцы успели переучиться. Вот только большинство водителей, как оказалось, понадеялись на русский авось. Водители утверждают — садиться за парту у них нет ни времени, ни денег. Между тем, езда без российских прав может еще сильнее ударить по кошельку — и водителей, и их начальников. За нарушение закона грозит штраф, а если поймают дважды, то и депортация. Несладко будет и перевозчику — за каждого рулевого вне закона придется заплатить 50 тысяч рублей. Но горожанам бояться нечего — утверждают в администрации города. Транспортного коллапса не будет — вывезет муниципальный транспорт. Ведь он — в отличие от маршруток — гораздо вместительнее. Кроме того, частные перевозчики пообещали закрыть пробелы своими силами. Несмотря на закон, большинство водителей-нелегалов сегодня все-таки сели за руль. А вскоре, надеются транспортники, пересядут и за парты — в автошколе.