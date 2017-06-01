Телебашня и цирк к чаю: В Екатеринбурге выпустили леденцы с изображением известных зданий

01.06.2017

Пока в коллекции 150 конфет – но в массовое производство отдадут только 10.

Подобная сувенирная продукция давно пользуется популярностью в Санкт-Петербурге. И должна прийтись по вкусу горожанам — уверенны авторы. Для сладкой экспозиции они выбрали 150 фотографий. Это как исторические снимки достопримечательностей, так и виды современного Екатеринбурга. Телебашню, цирк и небоскреб Высоцкий отныне можно съесть — изображения напечатаны на вафельной бумаге. 10 лучших леденцов, за которые горожане проголосуют в соцсетях, изготовят в промышленных масштабах. Их смогут попробовать на вкус туристы.