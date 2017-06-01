Опасные игры: в Первоуральске 8-летний мальчик чуть не выпал из окна

01.06.2017

Ребенок сам открыл окно, пока его мама спала.

С третьего этаже 8-летний малыш с интересом наблюдает за шумихой во дворе. И, похоже, не подозревает, что и пожарная машина, и толпа прохожих собрались из-за него. Ведь за несколько минут до этого его окно было открыто. Под окном валяются детские игрушки, ведерко и стульчик. Видимо, мальчик, развлекаясь, бросал вниз свои вещи. Опасаясь, что вслед за ними с высоты может полететь и сам ребенок, соседи даже растянули одеяло. Как оказалось, пока проходила спасательная операция, мать действительно спала. Ее не разбудили ни стук в дверь, ни звонки. Оперативникам пришлось зайти через окно — по пожарной лестнице. Малыш не пострадал и даже не испугался — он болен аутизмом, рассказал его дедушка. Однако, полицейские в этом не уверены — говорят, любого ребенка оставлять наедине с легко открывающими окнами нельзя. Обезопасить их могут специальные приспособления. Но, матери, судя по всему, не до этого. Поэтому полиция проверит, в каких условиях живет шестилетний мальчик. Не исключено, что родительницу, чуть не проспавшую трагедию накажут — вплоть до лишения прав на ребенка.