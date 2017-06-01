Криминальная сходка, о которой рассуждает…блондинка: важные события города и 41 канала за 2004 год

01.06.2017

«Главные новости Екатеринбурга» в честь своего юбилея продолжают проект «20 лет о главном».

Между Европой и Азией. В 2004-ом Екатеринбург стал активно продвигать себя как город на границе частей света. Там, где они сходятся, установили новую стелу, ставшую обязательной точкой в туристических маршрутах. На «Студии-41» тоже есть, на что посмотреть. Новостей столько, что каждый день выходит выпуск сверх плана. Даже о самом серьезном телестахановцы старались говорить простым языком. Каждый вечер по полочкам злободневные вопросы раскладывает… блондинка. А во Криминальная сходка за оперным театром день в день в эфире и прессе не обсуждалась. Эта встреча повергла СМИ и горожан в шок. Никогда еще авторитеты столь открыто не демонстрировали свою силу и пренебрежение к общественному порядку. Но именно эта встреча подорвала криминальный авторитет участников. Вскоре их время в Екатеринбурге закончилось — о чем репортеры 41го подробно рассказывали в обновленной итоговой программе. Тогда же в городе построили первый небоскреб — «Антей». Тогда 22-этажная высотка, действительно, возвышалась над уральской столицей. Сегодня она теряется на фоне других «великанов». Но именно с нее началась эпоха местного высотного строительства.