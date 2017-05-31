Спящая красавица: полуторагодовалая девочка не может отойти ото сна

31.05.2017

Ребенок может проспать двое суток подряд, при этом ни один из диагнозов до сих пор не подтвержден.

Сон дочери для мамы самый страшный кошмар. Маленькая Аня полжизни провела с закрытыми глазами. Когда девочке было пять месяцев, она заснула на два дня и с тех пор делает это чаще, чем бодрствует. Разбудить девочку невозможно. Она даже ест в полудрёме. Но самое страшное, что Ане все труднее дышать, а ее сердце еле бьется. Родители боятся, что однажды сон малышки станет вечным, поэтому даже дома она подключена к пульсоксиметру. Из-за постоянных приступов девочка почти всё время проводит в больнице. Но врачи только и могут, что будить ее. Проснувшись, Аня, напротив, очень активна и ничего не ест. Пытаясь вырвать дочь из крепких объятий Морфея, родители стали изучать похожие случаи. По симптомам больше всего подходил синдром Спящей красавицы, но он не подтвердился. Выяснить, что с Аней, не смоги лучшие врачи страны, которым ее показывали. Так что сейчас в больнице просто поддерживаются сердце девочки в рабочем состоянии. Родители спят и видят, как разгадать сон дочери. Впереди — новое обследование в Екатеринбурге, которое, возможно, прольет свет на тайну Аниных сновидений.