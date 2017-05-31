Следим за холестерином и уровнем сахара: Екатеринбург стал территорией здоровья

31.05.2017

Горожане смогли бесплатно сдать кровь, проверить свой вич-статус и научиться оказывать первую помощь.

Сдать кровь перед диабетомобилем выстраивается целая очередь. Процедуру сегодня пустили на поток. Екатеринбург на один день превратился в «Территорию здоровья». С самого утра горожане могли пройти тест на ВИЧ, сделать флюорографию и измерить артериальное давление. Анатолию Васильевичу уже за семьдесят, но признается — за здоровьем он практически не следит. На прием к врачам сегодня приходят не только пенсионеры, о здоровье горожане думают смолоду. Как говорят врачи, если вас ничего не беспокоит, это не значит, что вы полностью здоровы. Минздрав предупреждает: в поликлиники нужно ходить не только за помощью, но и на профилактические обследования. Но люди, как правило, этого не любят — ведь им указывают на их нездоровый образ жизни. Чтобы здоровым был не только дух, но и тело, участники акции три тысячи шагов отправляются куда подальше. Массовое шествие собрало более тысячи ходоков. Шаги к здоровому будущему вместе с екатеринбуржцами делает и министр здравоохранения. Чтобы быть на шаг впереди болезней, медики советуют в день проходить не менее 7 километров. Торопиться никуда не нужно — подойдет и обычная прогулка. Таким образом, вы не только укрепите здоровье, но и уменьшите работу врачам.