Опасная находка: на окраине города обнаружено около тысячи ртутных ламп

31.05.2017

Это произошло случайно — на обочине проселочной дороги регулярно скапливается мусор.

Опасный урожай, что Константин обнаружил на обочине проселочной дороги, заставил дачника серьезно поволноваться. По пути в сад он наткнулся на незаконную свалку ртутных ламп. Вот уж точно, дело темное. Никаких данных о владельцах ламп на коробках не найти. Чтобы выяснить, кто свалил здесь опасный мусор, дачники обратились в полицию, но там посоветовали звонить экологам. Впрочем, демеркуризаторам такие свалки приходится ликвидировать чуть ли не каждый день. Горожанам они советуют держаться от разбитых ламп подальше. Утилизируют такие отходы, наряду с батарейками и градусниками, в специальных печах. Ртутьсодержащие лампы специалисты запрещают выбрасывать не только в лесу, но и в обычные контейнеры. Экологи напоминают: для горожан утилизация ламп и батареек бесплатная. А вот безответственное отношение к природе, напротив, будет стоить дорого… и нарушителю, и экологии. Одна разбитая лампа загрязняет в среднем 40 кубометров земли! Так что специалисты пообещали еще вернуться на это место, чтобы не допустить заражения почвы.