Новости в наступлении и открытие станции метро: важные события 2002-2003 в проекте «20 лет о главном»

31.05.2017

«Главные новости Екатеринбурга» продолжают вести летопись Екатеринбурга и 41 канала.

Бойцы телевизионного фронта. В 2002-ом Новости 41 канала переходят в наступление. Выпуски изменяются и по содержанию, и по форме — на телекомпании появился первый в Екатеринбурге ньюзрум, объединенная студия-редакция. Город, между тем, тоже обретает столичный облик — даже под землей. Спустя 8 лет открывается еще одна станция местного метро. Тем временем, Екатеринбург меняет стиль — входит в образ третьей столицы России. В 2003-ем появляется свой уральский Арбат, да и весь центр обретает лоск. Город готовится к встрече высоких гостей — участников российско-германского саммита. На границе частей света впервые решили провести встречу такого уровня — канцлера Шрёдера и президента Путина. Все новости, которые вышли в эфир, с 2003-го старательно заносятся и в интернет-архив 41 канала. У телекомпании тогда появился свой сайт. С тех пор он обновляется каждый день — в основном, благодаря новостийным сюжетам. Правда, первое время видео на портал не заливалось — техническая возможность появилась гораздо позже, когда изобрели youtube.