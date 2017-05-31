Крошечный шкаф, ванная и накрытый стол: в Екатеринбурге создают миниатюры для настольных игр

В этих играх всё по-взрослому. Крошечные столики и сундучки стали для Анастасии делом жизни. Девушка создает миниатюры для настольных игр. Такой миниатюрный шкафчик требует массы усилий. У миниатюристов, в буквальном смысле, своя кухня. Фигурки они «готовят» в скороварке — под давлением. На крошечных бутылочках и страницах миллиметровых книг Анастасия умудряется делать надписи. В работу у чудо-мастеров идут и подручные средства. Из втулки от туалетной бумаги получается неплохая сторожевая башня, а из звеньев цепочки — посуда и оковы. Второй такой миниатюры не найдешь, уверяет мастер. Рисунки на макетах уникальны. Впрочем, бывают и совсем не обычные заказы. Но пока уральские Левши только мечтают сыграть в свои творения — на игры времени у них нет.