Новая переправа: под Малышевским мостом может появиться пешеходная зона

На сегодняшний момент есть два пути: арка под мостом и «зебра» на проезжей части


Вскоре на участке между Малышева и Куйбышева появятся велодорожки со специальным покрытием, детские площадки, удобные пандусы для инвалидов и мам с колясками. Берега же останутся зеленым — больные и старые деревья уберут, а вместо них высадят новые. Здесь появятся яркие клумбы и даже новые мосты: перейти через Исеть можно будет не только по центральным улицам, но и по переправам у дендропарка и Полпредства.

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Новая переправа: под Малышевским мостом может появиться пешеходная зона