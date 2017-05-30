Новая переправа: под Малышевским мостом может появиться пешеходная зона

30.05.2017

На сегодняшний момент есть два пути: арка под мостом и «зебра» на проезжей части

Вскоре на участке между Малышева и Куйбышева появятся велодорожки со специальным покрытием, детские площадки, удобные пандусы для инвалидов и мам с колясками. Берега же останутся зеленым — больные и старые деревья уберут, а вместо них высадят новые. Здесь появятся яркие клумбы и даже новые мосты: перейти через Исеть можно будет не только по центральным улицам, но и по переправам у дендропарка и Полпредства.