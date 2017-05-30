На сухом пайке: жители поселка Садовый две недели сидят без воды

30.05.2017

Новый насос для скважины местным купить не по карману

О своей беде местные уже кричат в голос, но все без толку — краны в доме которую неделю сухие. Жителям уже не до шуток. Жалуются, сначала у них пропала холодная вода, а спустя несколько дней, из-за опрессовок, отключили и горячую. Сейчас от засухи страдают 6 домов. Единственное спасение — колонки. На вес золота вода сейчас даже в районной администрации. Спасать жителей от засухи владельцы скважины, похоже, не торопятся. Сотрудники мебельного цеха пока лишь обещают чиновникам установить новый насос. Как продвигаются работы, власти решили проверить на месте. Работники объяснили, что оборудование уже куплено и готовится к установке. Между тем, по их словам, претензии жителей — не по адресу: насос используется исключительно в технических целях. Услышав это, чиновники предложили частникам передать скважину муниципалитету. Но это дело не одного дня. Пока идут согласования, жители будут пользоваться скважиной. А на время ее ремонта — горячей водой. Но и тут возникли проблемы. Похоже, засор сказался и тепломагистрали. Впрочем, потерпеть жителям осталось недолго. Установить насос и избавить Садовый от засухи обещают уже завтра.