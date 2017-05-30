Куклы из детства: екатеринбургская мастерица создает ретроигрушки из ваты и клея

30.05.2017

За 8 лет Алена Могорита скатала не один десяток сказочных персонажей

Ватные ноги, руки и даже колпак. Крохотная такса — словно привет из прошлого. Игрушка целиком состоит из пушистых волокон, пропитанных клеем. Ретротехнику рукоделия Алена осваивает уже 8 лет. Катать вату Алёна начала, вдохновившись детскими воспоминаниями. Рассказывает, уж очень любила играть под елкой с мягкими Дедом Морозом и Снегурочкой. Спустя годы решила восстановить старинные выкройки и технику. Правда, подлинные материалы для игрушек еще пришлось поискать. Налет времени куклам мастерица придает пилками и химикатами. В ход идут любые подручные средства. К примеру, фрак медведю Александру Алена состарила обычной белизной. Художница уверенна, ее куклы все на одно лицо — как капля воды похожи на своего создателя. Но душа у каждой все равно своя. Какой будет очередная кукла, мастерица до конца не знает. Признается — позволяет поделкам самим решать свою судьбу. Работы уральской художницы разлетаются по всему миру. За уникальную игрушку коллекционеры готовы выложить десятки тысяч рублей. Впрочем, для Алены выручка — далеко не главное. Мастерица мечтает, что ее куклы и медведи станут семейными реликвиями и проживут долгую жизнь, радуя детей из поколения в поколение.