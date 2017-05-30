Такие «зайцы» в подземке — звери нередкие, вздыхают работники метрополитена. Опасные игры у молодежи сейчас в моде — так называемые зацеперы частенько садятся не в вагоны, а между ними. Артем тоже так делал, пока не понял, что со смертью и с законом шутки плохи. Между тем, у этого движения сотни последователей, которые лезут под поезд не столько ради экстрима, сколько ради «лайков» в интернете. Теперь такой экстрим напоказ может стоить свободы. Депутаты Госдумы ввели уголовную ответственность для тех, кто подает россиянам плохой пример — верхолазов, зацеперов и создателей «групп смерти». За пропаганду игр на грани жизни и смерти законотворцы предлагают отправлять за решетку на три года. Правда, это касается лишь тех, кто распространяет подобные ролики в сети или ведет опасные странички. Главные герои пока остаются за кадром нового закона — к большому сожалению работников трамвайно-троллейбусного парка, которые каждый день гоняют зацеперов. Почему наказывать хотят авторов видео, а не самих нарушителей, не понимают и руферы. Они из кожи вон лезут как раз ради красивой картинки — но за собой всех не зовут. Однако, по мнению психологов, сами по себе эти видео — как запретный плод для детей и подростков. Чтобы не рисковать их здоровьем, лучше убрать соблазн с глаз долой. Поэтому следить за детьми должны не только законотворцы, но и в первую очередь родители. Увлекающимся в силу возраста натурам стоит предложить
Игры со смертью: депутаты Госдумы ввели уголовную ответственность для тех, кто склоняет детей к самоубийству
Закон, в первую очередь, коснется организаторов «групп смерти»
Такие «зайцы» в подземке — звери нередкие, вздыхают работники метрополитена. Опасные игры у молодежи сейчас в моде — так называемые зацеперы частенько садятся не в вагоны, а между ними. Артем тоже так делал, пока не понял, что со смертью и с законом шутки плохи. Между тем, у этого движения сотни последователей, которые лезут под поезд не столько ради экстрима, сколько ради «лайков» в интернете. Теперь такой экстрим напоказ может стоить свободы. Депутаты Госдумы ввели уголовную ответственность для тех, кто подает россиянам плохой пример — верхолазов, зацеперов и создателей «групп смерти». За пропаганду игр на грани жизни и смерти законотворцы предлагают отправлять за решетку на три года. Правда, это касается лишь тех, кто распространяет подобные ролики в сети или ведет опасные странички. Главные герои пока остаются за кадром нового закона — к большому сожалению работников трамвайно-троллейбусного парка, которые каждый день гоняют зацеперов. Почему наказывать хотят авторов видео, а не самих нарушителей, не понимают и руферы. Они из кожи вон лезут как раз ради красивой картинки — но за собой всех не зовут. Однако, по мнению психологов, сами по себе эти видео — как запретный плод для детей и подростков. Чтобы не рисковать их здоровьем, лучше убрать соблазн с глаз долой. Поэтому следить за детьми должны не только законотворцы, но и в первую очередь родители. Увлекающимся в силу возраста натурам стоит предложить