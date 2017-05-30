20 лет о главном: ключевые события «41 канала» и города в 2000-2001 годах

«Главные новости Екатеринбурга» продолжают вести летопись уральской столицы и «Студии-41»


Новое время. Таким стал рубеж веков для Екатеринбурга и для всей России. Поистине исторические события следуют друг за другом — одно только избрание президента чего стоит! Курс на обновление взяли и на «Студии-41». На канале по большим праздникам стали выходить телемарафоны. На такую высоту екатеринбургское телевидение еще не забиралось.

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