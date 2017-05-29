Война, наркомания и эхо кризиса: чем запомнился 1999 год?

В истории тех лет, не только черные полосы – «Студия-41» подарила «Новое утро»


Время перемен. 1999 год стал для всей страны — и в частности для «Студии-41» — началом нового этапа в жизни. На телекомпании появляются не просто Новости, а полноценные выпуски — с ведущими и рубриками, начинается утреннее развлекательное вещание. Ранним телепташкам приходилось непросто — поводы для радости были в дефиците.

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