Война, наркомания и эхо кризиса: чем запомнился 1999 год?

29.05.2017

В истории тех лет, не только черные полосы – «Студия-41» подарила «Новое утро»

Время перемен. 1999 год стал для всей страны — и в частности для «Студии-41» — началом нового этапа в жизни. На телекомпании появляются не просто Новости, а полноценные выпуски — с ведущими и рубриками, начинается утреннее развлекательное вещание. Ранним телепташкам приходилось непросто — поводы для радости были в дефиците.