Какие именно травмы получил ребенок, пока неизвестно. По предварительной информации, у мальчика перелом ребер. Точный диагноз сейчас устанавливают медики. Тем временем, на детскую площадку выехали сотрудники прокуратуры. Они осмотрели злополучный снаряд. Теперь правоохранители будут выяснять, насколько он безопасен и куда в момент трагедии смотрели воспитатели.
С детской площадки на больничную койку: скорая увезла ребенка из садика на ВИЗе
У шестилетнего мальчика подозревают перелом ребер
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