С детской площадки на больничную койку: скорая увезла ребенка из садика на ВИЗе

29.05.2017

У шестилетнего мальчика подозревают перелом ребер

Какие именно травмы получил ребенок, пока неизвестно. По предварительной информации, у мальчика перелом ребер. Точный диагноз сейчас устанавливают медики. Тем временем, на детскую площадку выехали сотрудники прокуратуры. Они осмотрели злополучный снаряд. Теперь правоохранители будут выяснять, насколько он безопасен и куда в момент трагедии смотрели воспитатели.