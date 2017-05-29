Последняя прогулка: под Екатеринбургом пьяный водитель насмерть сбил двух девочек

29.05.2017

Иномарка протаранила юных пешеходов, ударив им в спину

Десять тридцать вечера субботы. Трасса между Косулино и Прохладным. Глядя на тревожную иллюминацию ГИБДД, проезжающие мимо водители сбавляют ход. За несколько минут до этого здесь насмерть сбили двух девочек, которым было всего 13 и 14 лет. Как дети оказались одни на темной дороге, не знают даже родители. Большой семьей они отмечали в Косулино юбилей дедушки. Молодежь гуляла здесь же, во дворе. То, что подростки исчезли, взрослые заметили не сразу. Как гром средь ясного неба, прозвучал телефонный звонок. Выжившая в аварии девушка, рыдая, звала на помощь. Сам лихач, сбивший девочек, не только не помог им, но и вообще сбежал. Его задержали на следующий день — в Березовском. Выяснилось, что накануне мужчина был сильно пьян. Ходили слухи, что водитель «заправился» в местной пивоварне. Однако ее владелец утверждает, что гонщика на Хонде не видел. Задержать подозреваемого удалось благодаря другим очевидцам. Эта дорога давно пользуется дурной славой. А после трагедии местную детвору к ней на пушечный выстрел не подпускают. Страшное горе, впрочем, заставило задуматься о живых. Рядом с трассой планируют построить пешеходную дорожку.