Поплыли! Перекресток Бебеля — Пехотинцев ушел под воду из-за прорыва трубы

29.05.2017

Целый час, из-под земли бил небольшой фонтан, так что залило проезжую часть и тротуары.

Теперь им и заварка не нужна — шутят жители Сортировки. Ведь вода из крана здесь по цвету больше напоминает черный чай. Правда пить его никто не решается, впрочем, как и мыть в этой жиже посуду. Перебои с водой в микрорайоне начались с раннего утра. Когда из-под земли забил фонтан. Воды было так много, что проезжую часть она залила за считанные минуты. Вскоре в соседних многоэтажках пересохли краны, и жители вызвали коммунальщиков. Потоки холодной воды залили парковки, проезды и тротуары. Так, что передвигаться здесь впору вплавь. Но горожанам, кажется, и море по колено — несмотря на то, что выйти сухими из воды удается немногим. Первым делом, коммунальщики отключили поврежденный водовод и начали диагностику. Скорее всего, труба просто сгнила от старости. Поврежденную трубу на участке вскоре заменят — работы планируют начать уже завтра. Ну, а полностью восстановить водоснабжение обещают до конца дня.