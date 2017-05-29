10 000 горожан приняли участие в «Майской велопрогулке»

29.05.2017

Заезд запомнился дождем, падением в лужи и сломанными байками

Когда им стартовать, участники решают сами. Ведь это не гонка, а массовая прогулка, на которую екатеринбуржцы идут семьями и компаниями. Нынче на майскую велопрогулку отправились 10 с лишним тысяч человек. И хотя им было предложено три разных маршрута — по силам каждому, большинство выбрало самый длинный. Отказались организаторы и от чипов, следивших за перемещениями участников. Вместо них велосипедистам на картах ставят печати. Расстояние от одной метки до другой для них сродни подвигу — техника подвела многих. Благо, добровольцы тут же ставили бедолаг на колеса. А тем, кто стартовал ближе к обеду, палки в колеса вставляла еще и погода. Это уже не прогулка, а гонка по бездорожью. Лесные тропы и грунтовки прямо во время марафона размыло дождем. Те, кто припозднился, финишировали по уши в грязи. А вот организаторы не ударили в грязь лицом — и помогли участникам отмыться. В этом году для них подготовили бесплатный душ. Но велосипедисты грязи не испугались — любые препятствия на пути они встречали с радостью. Ведь именно это запомнится надолго.