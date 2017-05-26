Транспортный коллапс откладывается! Репина перекроют только в начале лета

26.05.2017

В преддверие Мундиаля масштабные работы по ремонту дорог вокруг Центрального стадиона продлятся десять дней.

Кирпичи, которые вскоре появятся на Репина, заводят в тупик не только автомобилистов. Предприниматели ломают голову, как доставлять товары и что делать в экстренных случаях. Участок у центрального стадиона, несмотря на очередную отсрочку, всё же закроют на ремонт ровно через неделю. За десять дней строители рассчитывают уложить от Крауля до Малышева фундамент дороги, протянуть сети для троллейбусов и установить опоры освещения. В асфальт же трассу закатают позднее. На время ремонта изменится схема движения и общественного транспорта. Троллейбусы будут разворачиваться у Центрального стадиона и уходить обратно на Малышева. На другом конце ремонтируемого участка тоже началась глобальная перестройка. На перекрестке Репина-Крауля уберут газон, разделяющий проезжие части, и правый поворот в сторону центра. Это увеличит пропускную способность у спортивной арены, принимающей игры чемпионата мира по футболу. В планах на лето — реконструкция сквера у вечного огня, который считается частью гостевого маршрута Мундиаля. Здесь уже высадили молодые деревца, а в ближайшее время должны установить освещение. От мемориала протянутся новые бульвары. У поликлиник разобьют Медицинский, газоны которого засеют не цветами, а аптечными растениями. А напротив Дворца молодежи появится Молодежная аллея. К чемпионату мира в этом районе прокладывают и новую трамвайную линию. Ко Дню города строители соединят проспект Ленина с Татищева, а через месяц пустят по новой дороге трамваи. Эта ветка будет 2,5 километра длиной. Трамвайные пути будут выделенными, поэтому жители ВИЗа смогут без пробок добираться до центра города. Ради такого несколько недель перекрытий можно и потерпеть.