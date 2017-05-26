Премия № 1: в Екатеринбурге назвали имена лучших предпринимателей, чиновников и ученых

26.05.2017

Вручение наград прошло в честь Всероссийского дня предпринимателя

Импульсы Михаил Иванович приручает уже 40 лет. В лаборатории он с коллегами разогнал их почти до скорости света и теперь насквозь видит многие объекты и процессы окружающего мира. Технологии уральских ученых могут лечь в основу новых радиолокационных систем — для оборонки и для дома. То, что наука не только задает вектор социального развития, но и направляет предпринимательство по верному пути, на вручении первой деловой премии «номер один» говорили не раз. Эксперты, оценив достижения Михаила Яландина, назвали его «Человеком года». Новая бизнес-награда Урала выявила самых успешных промышленников и предпринимателей региона. Жюри оценивали не только финансовые отчеты предприятий, но и их труд на благо общества. В этом году соискателями премии стали семь десятков человек –инвесторы, ученые, чиновники, предприниматели. Особо отметили тех, кто создает новые рабочие места, качественно оказывает услуги населению, соблюдает налоговую дисциплину и тратит средства на благотворительность. Их заслуги трудно переоценить. Вклад одного из самых успешных бизнесменов и меценатов региона — председателя совета директоров «Русской медной компании» Игоря Алтушкина — накануне дня предпринимателя высоко отметил президент. За трудовые успехи и за поддержку десятков социальных проектов ему вручили Орден Дружбы. Так что бизнес-награды подчеркивают не столько статус обладателей, сколько их социальные достижения. Поэтому жюри премии "№ 1» надеется, что ее соискателей с каждым годом будет все больше.