Обещание не сдержали! Высокие ступени в доме на Уралмаше так и не понизили

26.05.2017

Городской Дозор отправился с контрольным объездом по проблемным точкам — и не всем остался доволен.

Подъездные крылечки на Уральских рабочих после капремонта стали неподъемными. Строители переусердствовали с высотой ступеней. Дорога домой для жителей теперь сродни восхождению на гору. Пенсионеры лишний раз боятся выйти на улицу. Строители нам сказали, что ждут у крыльца погоды. Обещанная неделя прошла, но ступени ниже не стали. Выяснилось, что затянулся процесс заключения договора с асфальтовым заводом. Новый крайний срок — 1 июня. А этот ясень не устоял под порывами ветра на улице Молодежи. Хорошо еще, что пострадал лишь забор коллективного сада. Чиновники нас заверили, что до конца недели все приберут. За забор подрядчики вообще не заглянули — даже если до хозяев не достучались, в сад войти — не проблема. Садоводы уже распили свою часть ствола — и, не дождавшись помощи, самостоятельно устранили последствия. У екатеринбуржца Алексея во время зарядки взорвался смартфон. Из-за возгорания пострадали одеяло и кровать. По нашему совету владелец телефона отнес в магазин претензию. По закону, у продавца есть 10 дней на ответ. Но уже на следующее утро коммерсанты пригласили Алексея к себе — в удобное для него время.