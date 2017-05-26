20 лет о главном: важные события Екатеринбурга и 41 канала за 1998 год

26.05.2017

«Главные новости Екатеринбурга» продолжают вести летопись уральской столицы и «Студии-41».

Больше гламура. В 98-ом году, благодаря«Студии-41», горожане смогли почувствовать всю гамму »Вкуса жизни». На нашем канале появилась первая программа о моде, красоте и стиле; эфир захватывают популярные сериалы и блокбастеры. Впрочем, в основу сценария боевика легко могла бы лечь новостийная повестка того времени. Его не просто так называли «лихими девяностыми». Одно покушение на губернатора чего стоит.