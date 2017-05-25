Передержка в Артемовском стала концлагерем бездомных собак

25.05.2017

Зоозащитники уверенны, хозяева приюта морили питомцев голодом

Барон, завидев мужчин, теперь поджимает хвост и прячет мордочку. Таким пес стал после двух недель жизни в питомнике. Домашняя овчарка попала сюда вместе с бездомными собаками — отловщики бродяжек забрали ее с улицы, несмотря на предупреждения очевидцев. Хозяйка Барона искала его полмесяца, а когда нашла — ужаснулась. До такого состояния ее пса, жалуется владелица, довели в пункте временного содержания в Артемовском. И, похоже, Барон не единственная жертва передержки. Этих псов зоозащитники тоже забрали оттуда в тяжёлом состоянии. Условия содержания животных в питомнике, на взгляд активистов, кошмарные. Оксана давно ходит вокруг да около приюта и уверяет — из вольеров постоянно раздается собачий кашель. На вопросы о том, лечат ли животных, сотрудники лишь пожимали плечами. На эту дворнягу вообще махнули рукой, хотя травму она, похоже, получила при отлове. Но, по словам сотрудников передержки, всех собак ловят и содержат, согласно правилам. Готовы подтвердить это документально. Но зоозащитники не верят ни словам, ни бумагам — она, как известно, все стерпит. После увиденного они не сомневаются, что собак морят голодом специально. Мириться с беспределом активисты не собираются. Они готовят жалобу в областной департамент ветеринарии. Просят не только заменить подрядчика, занимающегося отловом, но и наказать тех, кто устроил в Артемовском собачий концлагерь.