Ни фигуры, ни денег: закрывшийся фитнес-клуб не рассчитался с клиентами

25.05.2017

Некоторые — даже не успели воспользоваться абонементом

Карту этого фитнес-клуба Анастасия купила на предновогодней распродаже. Но из-за занятости активировать абонемент на полгода решила только сейчас. Пришла в зал и с удивлением узнала, что он закрывается. Однако 10 дней прошло, а с несостоявшейся клиенткой так и не рассчитались. Как выяснилось, Анастасия не одна такая. На сегодняшний день клуб уже закрыт. Руководство центра лишь оставило на двери телефон для справок. Но мы так и не смогли по нему дозвониться. Налицо — неоказанная услуга, говорят юристы. Пострадавшим следует подать претензию в клуб. А если в течение 10 дней деньги не вернут — обращаться в суд. По словам юристов, пропавшего ответчика даже разыскивать не придется. Суд может принять решение о взыскании заочно. Как только оно вступит в силу, нужно сразу обращаться к судебным приставам.