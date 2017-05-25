Гору лекарств обнаружили на заброшенном складе на Сортировке

25.05.2017

Бесхозные медикаменты лежат мертвым грузом две недели

Аптеку на открытом воздухе Надежда Петровна нашла, когда подкармливала знакомых собак. В двух шагах от жилых домов появилась куча лекарств. Вряд ли это полезно, сомневается пенсионерка. Гору медикаментов неизвестные сгрузили на заброшенном складе. Здесь больше сотни нераспакованных коробок со спреями для горла и раствором для приготовления лекарств. Сперва жители заподозрили в нечистоплотности близлежащие аптеки. Однако их сотрудники уверяют, что ни при чем. В таком количестве препараты розничные фармацевты, как правило, не закупают. Скорее всего, медикаменты вывезли с какого-то склада. Но поблизости никакой оптовой фирмы нет. Чтобы выяснить, кто нарушил правила утилизации просрочки, жители вызвали полицию. Правоохранители внимательно осмотрели кучу и теперь попробуют установить владельцев лекарств. Параллельно они направят обращение в районную администрацию с требованием убрать медикаменты из открытого доступа. Впрочем, по словам экспертов, серьезной опасности препараты не представляют. Помочь природе собирается Надежда Петровна. Несмотря на истекший срок годности, пенсионерка все же попробует найти применение лекарствам.