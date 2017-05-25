Четверо екатеринбуржцев погибли при пожаре на Эльмаше

25.05.2017

Возгорание произошло днем в одном из частных домов города

Вытащить жильцов из горящего здания спасатели просто не успели — огонь в деревянной постройке распространился слишком быстро. На место ЧП прибыли 3 пожарные машины и 17 огнеборцев. На тушение пламени им понадобилось всего полчаса. Весь день на пепелище работали криминалисты. Им предстоит выяснять, откуда начался пожар. Впрочем причина, похоже, итак ясна — нашлись свидетели, кто сегодня видел костер на веранде этого сгоревшего дома.