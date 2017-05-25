20 лет о главном: «41 канал» расскажет историю города и телеэфира в честь своего юбилея

25.05.2017

«Главные новости Екатеринбурга» запускают проект о самых важных событиях в истории

«Внимание, эфир!», — Вот уже 20 лет каждый день по этой команде на телеэкраны выходят программы «Студии-41». Современное городское телевидение было создано как своеобразный блокнот, в который старательно заносятся самые важные события Екатеринбурга и то, что может быть полезно жителям. Значимые даты, кулинарные рецепты, секреты стиля и красоты, прогноз погоды… Все здесь, записано и снято.