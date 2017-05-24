Жертва открытых окон: на Уралмаше с высоты упал трехлетний ребенок

24.05.2017

К счастью, малыш остался жив, но получил серьезную травму — он в больнице

Створки деревянного окна остались незакрытыми. Хозяевам квартиры явно было не до того — нужно было бежать к ребенку. 3-летний мальчик упал с высоты второго этажа. Малыш был дома с бабушкой, но, похоже, остался без присмотра. Соседи отзываются о семье только положительно: в ней двое детей и за обоими родители всегда следили внимательно. Теперь же свою оценку воспитанию будут ставить следователи. Это — далеко не первый случай падения в этом месяце. В прошлые выходные на Большакова двухлетний ребенок упал с 10-го этажа. Мальчик учился взбираться на подоконник по батарее, но родители не придали этому значение. В живых малыш остался только чудом. Спасло ребенка то, что под окном находились деревья — они смягчили падение. Однако теперь дитя может остаться инвалидом. Между тем, предотвратить трагедию могли бы помочь простые правила. Ограничить доступ к окну помогут и специальные средства. Например, ручки с замком, которые не позволяют детям открыть окно. Их может установить любая домохозяйка. Есть варианты, даже позволяющие проветривать помещение. Но малыши быстро учатся справляться даже с самыми сложными ловушками. Поэтому лучшая защита — это присмотр за детьми. К этому и призывают правоохранители. В прошлом году из-за родительского недосмотра высотные травмы получили почти три десятка детей. Правоохранители и врачи надеются, что на этот раз мамы и папы их услышат — и статистика хотя бы немного улучшится.