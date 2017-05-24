Сваляла Траволту, Леди Гагу и Аль Пачино: горожанка из шерсти создает карикатуры звезд Голливуда

24.05.2017

Коллекция кукол поражает сходством с оригиналами

Хорошая вещь на дороге не валяется — она создается руками профессионала. Обычную шерсть Екатерина превращает в кукол. Непослушные волокна мастерица приручает с помощью иглы. Куколок с известными лицами Екатерина валяет в свободное от работы время. Год назад банковский работник увидела шаржи на героев голливудских фильмов и решила это повторить. Одна из первых ее работ – герой Брюса Уиллиса из боевика «Крепкий орешек». Портретного сходства Екатерина добивается кропотливой работой. На изготовление одной куклы уходят месяц и 100 граммов шерсти. Внутри – каркас из проволоки и синтепона, снаружи — аксессуары и мелкие детали, которые весьма непросто скопировать. Тяжелее всего, признается рукодельница, повторить мелкие черты лица, уши и глаза. Блестеть их мастерица заставляет с помощью страз. И таких нюансов десятки. Руку Екатерина набивала на супруге — валяла с натуры. Приручить мастерица решила и пластик. Лепить из него не сложнее, чем из пластилина. Зато материал лучше шерсти копирует самые сложные черты лица. Леди Гага — совсем как настоящая. Из-за своего увлечения Екатерина накануне громких кинопремьер — как на иголках. Сейчас, к примеру, с нетерпением ждет выхода новых «Пиратов Карибского моря» — чтобы черпать оттуда вдохновение. Но на заказ кукол делать отказывается. Ведь это не для заработка, а для души.