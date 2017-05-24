Ограбление банка: из отделения на Уралмаше вынесли почти 3 миллиона рублей

24.05.2017

Угрожая оружием, злоумышленники заставили сотрудников отдать им деньги

По информации полиции, грабители ворвались в кредитное учреждение и припугнули сотрудников предметами, похожими на пистолет и гранату. Получив деньги, налетчики скрылись в неизвестном направлении. Сейчас их разыскивают. Правоохранители надеются, что в этом им помогут съемки камер видеонаблюдения, на которых, предположительно, засветились злоумышленники. На них видно, как по улице после ограбления идут двое молодых людей в чёрных балаклавах. За плечами у них рюкзаки, где, возможно, лежат украденные деньги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Разбой».