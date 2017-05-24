Мужчина, остановивший избиение ребенка на Эльмаше, сам пришел в полицию дать показания

24.05.2017

Это – велосипедист, остановивший мужчину, который швырял сына об асфальт

Прячет лицо от камеры Руслан вовсе не от стыда. О своем подвиге мужчина предпочитает не распространяться. Он силой остановил горе-отца, бившего об асфальт собственного ребенка. Эта история месяц назад шокировала всю Россию. Жуткая сцена попала в объектив камер наблюдения. На кадрах видно, как отец поднимает сына высоко над землей, а потом швыряет об асфальт. То, что это не случайность, становится ясно, когда удар повторяется. Очевидцы расправы не смогли пройти мимо. Врачи диагностировали у четырехлетнего мальчика черепно-мозговую травму и увезли в больницу. Жестокого родителя полицейские нашли быстро. Поместили в СИЗО и завели уголовное дело — о покушении на убийство ребенка. Александр Мошкин оказался отцом троих детей. Следователям он объяснил — на кадрах просто играет с сыном. Материалы громкого дела уже переданы в суд. Если вину горе-отца докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы — Александр уже имеет судимость. Между тем, его жена до сих пор не верит в происходящее. По ее словам, раньше он никогда не причинял детям зла.