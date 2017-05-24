Худеем вместе: медики ЦГКБ №24 начали марафон по снижению веса

24.05.2017

Они решили своим примером показать, что это не страшно, а главное — просто

Врачи этой больницы буквально горят на работе. И дело не в тяжелом труде, а в нелегкой ноше — лишних килограммах. Коллеги в белых халатах решили объединиться — и дружно худеть, чтобы укрепить здоровье и показать пример пациентам. Войну лишнему весу в отдельно взятой больнице объявила ее главный врач. Тем, кто решит изменить себя, подмога обеспечена — их обследуют, снабдят полезными советами и индивидуальным планом по снижению веса. В своей борьбе за стройность участники не одиноки — худеют командами. Так риск сойти с дистанции меньше. К процессу похудения участники подошли с медицинской точки зрения — они ведь все-таки врачи. Хирурги изучили вопрос снижения веса и поняли: несмотря на достижения науки, таблетки «стройности» до сих пор не изобрели. Пришлось сбрасывать лишние килограммы по старинке: меньше есть и больше двигаться. Главное — начать, утверждают лидеры марафона. Светлана так увлеклась, что за пять месяцев сбросила 15 килограммов! Все благодаря правильному питанию и аквааэробике. В качестве стимула у женщины — наряды, которые она носила до родов, и новое качество жизни. Интересно, что команда Светланы — это, в основном, работники администрации больницы — стройнеют гораздо быстрее врачей. Те, говорят, находят себе много научных оправданий. Но с дистанции все равно никто не сходит. О необычном эксперименте узнали медики других больниц. И сначала подтрунивали над коллегами, но увидев результаты, то подумывают присоединиться к марафону похудения.