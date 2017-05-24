Екатеринбуржец нашел на помойке личные дела пациенток женской клиники

24.05.2017

Документы содержат сведения о гинекологических болезнях, жалобах и согласия на аборт

Всего в стопке лежало больше двух сотен медицинских карт, в которых указаны имена, адреса, телефоны горожанок и вся их интимная история. Мужчина, подобравший дела, стал обзванивать женщин, чтобы вернуть им документы. Пациентки были шокированы таким отношением к персональным данным. Они подтвердили, что когда-то посещали эту гинекологию, но она уже лет пять как закрылась. Ее главный врач сейчас работает в другом медицинском центре. Он заявил, что в его обязанности не входила забота о защите личной информации, мол, за это отвечала директор клиники, которая умерла. Как документы попали на улицу, медику неизвестно. Теперь это, скорее всего, будет выясняться в суде. Пострадавшие намерены подать иск о возмещении морального вреда.