20 кошек в одной квартире: жители многоэтажки на Красных командиров жалуются на соседку

Ни на просьбы соседей, ни на предписания чиновников хозяйка усатого семейства не реагирует


Владелица кошек нам дверь не открыла. Но картина итак ясна — подобные истории мы снимали не раз. Квартиру любительницы животных легко можно найти по запаху. От испражнений ее питомцев страдает вся пятиэтажка. Эта история тянется уже пять лет. Началось все с пары кошек, но сегодня — жалуются соседи — их больше двух десятков. Попытки договориться с кошатницей ни к чему не привели. Куда только жители не обращались по этому вопросу. Но семейство хвостатых и поныне там. Правила общежития и содержания животных существуют еще с советских времен. Но владелица кошек, похоже, их игнорирует. Хотя за нарушения из дома могут даже выселить. Юристы рекомендуют соседям обратиться в администрацию города с требованием о выселении хозяйки кошек. Чиновники подают иск об отчуждении собственности и выставляют эту квартиру на публичные торги.

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20 кошек в одной квартире: жители многоэтажки на Красных командиров жалуются на соседку