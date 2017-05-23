Застройка под контролем: Екатеринбургу вернули часть градостроительных полномочий

Город вновь сможет утверждать правила застройки его территорий


Никаких разногласий, острых вопросов или противоречий во время голосования не было. Как и профильный комитет, утвердивший поправки, сегодняшнее заседание прошло спокойно. Единственное, что уточнили у докладчика парламентарии — не хочет ли область передать городу и другие градостроительные полномочия. Первый вице-губернатор Владимир Тунгусов отметил, что в будущем правительству ничего не мешает вернуться к этому вопросу – если об этом попросит строительное профессиональное сообщество.

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Застройка под контролем: Екатеринбургу вернули часть градостроительных полномочий