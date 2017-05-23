Содрогнулись и живые, и мертвые: пятиклассники Билимбая устроили паркур на кладбище

23.05.2017

Итог этих соревнований — больше сотни сломанных памятников, 50 — не подлежат восстановлению

Не успела Галина Ивановна подойти к могиле сына, как с ней случилась истерика. Памятник с фотографией Руслана, погибшего три года назад, был разбит и опрокинут на землю. Вандалами оказались трое пятиклассников местной школы. Памятники, объяснили мальчишки полиции, они повредили, устроив на погосте паркур — акробатическую тренировку. В качестве препятствий выбрали надгробия, которые, судя по всему, успешно преодолеть не сумели. Многие камни упали и раскололись. Всего школьники испортили полторы сотни стел, треть из них не подлежит восстановлению. Узнав о массовом погроме, местные сбежались на кладбище, чтобы проверить, целы ли могилы родных. Профессиональные паркурщики от этих хулиганов открещиваются. Настоящие атлеты, по их словам, оттачивают мастерство на спортивных площадках или на природе – там, где это не могут никому навредить. Выбирать в качестве тренировочной площадки кладбище, как минимум, кощунственно. Уже установлено, что в полной благополучной семье воспитывается только один из школьников. Остальные стоят на учете. По словам правоохранителей, их забавы попадают под статью «надругательство над местами захоронения умерших». Однако из-за возраста привлечь подростков к уголовной ответственности не получится. За детей ответят родители. Пока дело еще не заведено, полиция проводит проверку. Устанавливаются число пострадавших и величина ущерба. Возмещать его тем, кто устанавливал надгробья, скорее всего, придется через суд.