Слезы, цветы и белые фартуки: последний звонок услышали 17 тысяч выпускников

Чтобы праздник остался радостным событием, за гуляющими присматривают и учителя, и полицейские


Школьный звонок для этих старшеклассников звучит в последний раз. Улыбки на лицах сменяют слезы радости, ведь сегодня выпускники шагают во взрослую жизнь. В нелегкий путь, по традиции, их провожают учителя и родители. Со сцены школьники рассказывают о самых ярких днях, проведенных в стенах школы. Из воспоминаний здесь собрали настоящий роман — подарок учителям. А в 47-ой гимназии устроили танцевальный выпускной. Таким номерам позавидовали бы даже профессиональные хореографы. Напоследок на танец приглашают и учителей. Какой выпускной без школьного вальса! Правда, одеться для него пришлось по-особенному. Белые фартуки и банты снова в моде. Прощаться со школьной жизнью выпускники продолжают уже на Плотинке. У Родонита сегодня не протолкнуться — школьники пришли за удачей. Но радоваться выпускникам осталось недолго — уже на следующей неделе 11-классникам предстоит сдать первые ЕГЭ по географии и информатике.

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Слезы, цветы и белые фартуки: последний звонок услышали 17 тысяч выпускников