Школьный звонок для этих старшеклассников звучит в последний раз. Улыбки на лицах сменяют слезы радости, ведь сегодня выпускники шагают во взрослую жизнь. В нелегкий путь, по традиции, их провожают учителя и родители. Со сцены школьники рассказывают о самых ярких днях, проведенных в стенах школы. Из воспоминаний здесь собрали настоящий роман — подарок учителям. А в 47-ой гимназии устроили танцевальный выпускной. Таким номерам позавидовали бы даже профессиональные хореографы. Напоследок на танец приглашают и учителей. Какой выпускной без школьного вальса! Правда, одеться для него пришлось
Слезы, цветы и белые фартуки: последний звонок услышали 17 тысяч выпускников
Чтобы праздник остался радостным событием, за гуляющими присматривают и учителя, и полицейские
Школьный звонок для этих старшеклассников звучит в последний раз. Улыбки на лицах сменяют слезы радости, ведь сегодня выпускники шагают во взрослую жизнь. В нелегкий путь, по традиции, их провожают учителя и родители. Со сцены школьники рассказывают о самых ярких днях, проведенных в стенах школы. Из воспоминаний здесь собрали настоящий роман — подарок учителям. А в 47-ой гимназии устроили танцевальный выпускной. Таким номерам позавидовали бы даже профессиональные хореографы. Напоследок на танец приглашают и учителей. Какой выпускной без школьного вальса! Правда, одеться для него пришлось