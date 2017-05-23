Попытка номер два: Екатеринбург вновь борется за участие в ЭКСПО-2025

23.05.2017

Конкуренты достались сильные — Осака, Баку и Париж

Инновациями в этих домах не пахнет. Аромат свежих идей заглушает запах прогнивших труб из подвала. Малый конный полуостров, по ощущениям его жителей, пока находится на краю цивилизации. Но очень скоро может стать ее центром — благодаря Всемирной универсальной выставке. Россия вновь подала заявку на ее проведение, в качестве площадки указав правый берег Верх-Исетского пруда. Поэтому местные больше всех на свете мечтают, чтобы Экспо-2025 провели в Екатеринбурге. В качестве претендента на участие в гонке за Экспо Екатеринбург заявился в последний день. Правительство страны рассматривало несколько российских городов, но предпочтение вновь отдали уральской столице. Ведь у нее уже есть опыт участия в заявочной кампании. К тому же у города уже готов проект Экспо-парка, который разместится на территории между Московским трактом и ВИЗовским водоемом. По проекту, это будет настоящий выставочный городок — с павильонами разных стран мира, гостиницами, развлекательными зонами. Как стало известно сегодня, кроме Екатеринбурга, на Экспо-2025 претендуют Париж, Осако и Баку. Окончательно столицу выставки назовут в ноябре следующего года. Но прежде чем принять решение, международное бюро оценит досье городов и посетит их лично. Заявочная кампания — это конкурс не только самих городов, но и тем выставки, которые предлагают претенденты. Япония, например, думает о создании общества будущего, Азербайджан — о человеческом капитале. Французская тема весьма общая — «соединяя умы, создавая будущее. А Екатеринбург весьма конкретен — хочет сделать акцент на инклюзивных инновациях для новых поколений. Выбор не случаен, город активно развивает среду, где комфортно инвалидам, и работает над изобретениями, которые облегчат им жизнь. В сентябре у нас пройдет первый всемирный конгресс особенных людей. Он и Всемирная выставка помогут разрушить границы между здоровыми и больными. Как известно, в борьбе за Экспо 2020 Екатеринбург дошел до финала и уступил лишь Дубаю. У жюри сложилось впечатление, что жители эмирата больше радели за проведение у себя выставки, нежели екатеринбуржцы. Так что победа в заявочном конкурсе зависит от каждого горожанина.