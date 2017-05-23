Кипятильники не пригодятся! Опрессовки в Екатеринбурге пройдут без отключений горячей воды

Сперва гидравлические испытания будут проводить локально — на небольших участках труб


С помощью такой машины опрессовки можно проводить на небольшом участке трассы. Горячую воду отключать не придется. Всего за лето специалистам Екатеринбургской теплосетевой компании предстоит проверить более 3 тысяч километров труб. Испытания пройдут в два этапа: С 30 мая по 1 июня — и с 11 по 13 июля. В рамках программы «Ре: конструкция», взят курс на повышение качества теплоснабжения и диагностики теплосетей. На ремонт и техническое перевооружение теплосетевого комплекса Свердловский филиал «Т Плюс» потратит почти полтора миллиарда рублей.

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Кипятильники не пригодятся! Опрессовки в Екатеринбурге пройдут без отключений горячей воды