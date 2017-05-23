Диабетомобиль в Екатеринбурге: московские врачи проверят здоровье горожан

Несколько недель врачи будут проводить полное обследование организма для диабетиков со стажем


Передвижной модуль планирует объехать всю Россию. Так медики следят за распространением сахарного диабета в стране. В Свердловской области этим заболеванием страдает 145 тысяч человек! Триста из них смогут пройти обследование в диабетомобиле. Это те пациенты, за состоянием которых врачи следят уже десятилетие. Всего за один сеанс им проведут полную диагностику организма. Под пристальным вниманием будет состояние сердечно-сосудистой системы — ведь диабетики склонны к инфарктам и инсультам. А на таком обследовании заболевания выявляют на ранних стадиях.

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Диабетомобиль в Екатеринбурге: московские врачи проверят здоровье горожан