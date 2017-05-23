Диабетомобиль в Екатеринбурге: московские врачи проверят здоровье горожан

23.05.2017

Несколько недель врачи будут проводить полное обследование организма для диабетиков со стажем

Передвижной модуль планирует объехать всю Россию. Так медики следят за распространением сахарного диабета в стране. В Свердловской области этим заболеванием страдает 145 тысяч человек! Триста из них смогут пройти обследование в диабетомобиле. Это те пациенты, за состоянием которых врачи следят уже десятилетие. Всего за один сеанс им проведут полную диагностику организма. Под пристальным вниманием будет состояние сердечно-сосудистой системы — ведь диабетики склонны к инфарктам и инсультам. А на таком обследовании заболевания выявляют на ранних стадиях.