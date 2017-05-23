60 домов на Шарташе остались без воды из-за путаницы в документах

23.05.2017

Трасса, питающая горожан, не значится в схемах Водоканала

Из дырявой трубы хлынул поток. Всю округу мгновенно затопило ледяной водой. Поселок заливало целую неделю. Но после обращения жителей воду перекрыли совсем. Уже третий день люди на сухом пайке. Не дождавшись ремонтников, жители обратились в березовский Водоканал. Именно он снабжает поселок водой. Но там ответили, что обращение не по адресу. Оказалось, на схемах Водоканала данная трасса не значится. Мистический вопрос пришлось решать в районной администрации. И сегодня к поврежденной трубе прибыла аварийная служба. Однако в березовском Водоканале схем также не оказалось. Чтобы вернуть воду поселку, коммунальщики решили отрезать от магистрали дома со скважинами. А руководство района теперь займется передачей сети на баланс екатеринбургского Водоканала. Процесс передачи на баланс будет нескорым, ввиду разрешения межведомственных противоречий. Однако в случае очередного повреждения трубопровода — заверил нас глава района — устранять его будут аварийные службы Екатеринбурга.