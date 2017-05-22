Звездный хоккей! В Екатеринбурге прошел благотворительный «Матч звезд»

Не обошлось и без драки — ее затеял организатор матча Антош Шипулин


Потасовка на льду хоть и была постановочной, но вызвала небывалый всплеск эмоций у зрителей. Они с азартом следили за звездными участниками. В команде Марата Башарова на лед выходили актеры сериала «Молодежка», им противостояла сборная свердловских чиновников. В следующей игре встретились власти Екатеринбурга и Антон Шипулин с командой уральских спортсменов. Они и стали победителями. Деньги, вырученные от продажи билетов, пойдут на строительство спортивных площадок в детских домах.

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