«Живая Победа»: в Екатеринбурге открылась выставка «оживших» фотографий войны

22.05.2017

Почти двести горожан приняли участие в реконструкции снимков военного Свердловска

Не выставка, а настоящее путешествие во времени. Переместиться на семьдесят лет назад горожане решились в рамках проекта «Живая победа». Они в точности повторили фотографии своих родных, сделанные в годы Великой Отечественной, и поделились воспоминаниями о них. Необычную акцию поддержал фонд Святой Екатерины — чтобы память о Великом подвиге жила. В рамках проекта авторы оживили 5 знаковых для военного Свердловска снимков. На этом фото горожане слушают объявление о начале войны. А здесь отправляются на фронт добровольцы уральского танкового корпуса. Голос войны тоже нашел свое отражение в фотопроекте. На роль Юрия Левитана пришлось даже устроить кастинг — сняться в образе легендарного диктора хотели десятки горожан. Восстанавливать эпоху пришлось по крупицам — из подручных материалов. Одежду искали в театрах и у жителей, ну, а мебель мастерили сами. Позировать перед камерой — ровесницей войны — не так просто, как перед современным фотоаппаратом. Любое движение в кадре, и снимок испорчен. Использовать камеру обскура решили, чтобы новые снимки было не отличить от оригиналов. Примерить образы и судьбы с фото военных лет в проекте решились сотни горожан. Большую выставку снимков открыли в ДК Железнодорожников. Посмотреть на Живую Победу можно будет до 22 июня — Дня объявления войны.