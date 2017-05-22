В музей за батарейки: в Екатеринбурге прошла ЭКО-«Ночь музеев»

22.05.2017

В ночных экскурсиях приняло участие свыше 135 тысяч человек

Неспящие в Екатеринбурге. На ночь глядя тысячи екатеринбуржцев отправились туда, где в силу занятости не были несколько лет. Несмотря на поздний час, двери музеев и галерей только открываются. Не арт-центр, а барахолка, которая сама по себе — раритет. Возрожденная Шувакишевская «туча» уместилась во дворе музея, хотя раньше ей было мало огромного поля под Екатеринбургом. В советские годы там продавали вещи, которые были в дефиците — пластинки, джинсы-варенки, малиновые юбки… Сегодня это тоже редкость, винтаж, привлекающий молодежь. Эта ночь хоть и музеев, но в списке площадок не только они. С каждым годом в акции все больше немузейных участников — заводов, магазинов, развлекательных центров и квест-румов, решивших показать гостям все, что скрыто. Это — изнанка квеста. Всевозможные механизмы помогают участникам перенестись в иную реальность. Здесь провода и лампочки никакого страха не вызывают, но по ту сторону игры гости порой испытывают неподдельный ужас. Правда, тайны квест-закулисья открылись лишь тем, кто дошел до финала. Участникам становится понятно — все не так уж страшно и сложно. В компании с музыкой вечер горожане проводят у Музея изобразительных искусств. У входа рок-концерт, а внутри уроки рисования, на которых люди с помощью красок могли снять стресс. Чтобы разгадать зашифрованные послания, нужно знать азбуку стрит-арта. Его знатоки проводят для горожан экскурсии прямо на улице — гостям показывают малоизвестные граффити. Например, эта работа принадлежит двум немецким художникам и связывает между собой два города. Самолетик, который запущен в Екатеринбурге, приземляется на одном из фасадов Магнитогорска. Всем своим видом Екатеринбург показал, здесь есть на что посмотреть. И многие горожане, побывав на вечерних экскурсиях, решили вернуться в музеи днем. А значит, свою задачу ночная культурная акция выполнила.