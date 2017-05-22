Разорван живот и затянута шея: на Уралмаше спасли истерзанную собаку

22.05.2017

По словам горожан, это — уже третий подобный случай с начала года

Рыжий прячет глаза от людей и боится любого шороха. На собаке нет живого места — похоже, так с ним расправились живодеры. У пса было вспорото брюхо, а шея перетянута проволокой. За собачью жизнь врачи боролись больше часа. На реабилитацию пса, скорее всего, уйдет несколько недель. Впрочем, врачи дают положительный прогноз – на Рыжем заживет, как на собаке. Тот жуткий день у Евгении до сих пор стоит перед глазами. Женщина оказалась первой, кто пришел на помощь псу. Истекающую кровью собаку она нашла во дворе под машиной. Ужесточения наказания для живодеров зоозащитники добиваются уже несколько лет. Говорят, за это время можно было сохранить жизни сотен собак. Ведь на животных в этом районе, похоже, объявили охоту. Мишка — еще одна жертва живодеров с Уралмаша. Собаку спасли ветеринары – дворнягу пришлось выхаживать несколько месяцев. Но душевные травмы, кажется, не зажили до сих пор: после пережитых ужасов он перестал доверять людям. В добрые руки волонтеры собираются отдать и Рыжего. Правда, прежде псу предстоит долгое лечение и реабилитация. Волонтеры, тем временем намерены прочесать район, чтобы выйти на след догхантеров.